Москва, , 16:46 — REGNUM Правительство России предлагает включить вакцинацию от коронавирусной инфекции в национальной календарь прививок. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 20 мая.

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Он напомнил, по поручению президента Владимира Путина добровольная и бесплатная массовая вакцинация в стране должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет.

«Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок», — сказал Мишустин, отметив, что соответствующие поправки в федеральный закон об иммунопрофилактике уже подготовлены.

Глава правительства также заверил, что у граждан и далее будет сохраняться возможность бесплатно пройти вакцинацию. На эти цели в текущем году предусмотрено дополнительное финансирование в размере более 26 млрд рублей.

Кроме этого, по словам Мишустина, правительство готовит меры поддержки производителей вакцин, которые позволят сохранить необходимые объёмы производства. В частности, им будет предоставлено право на заявительный порядок возмещения НДС с января 2021 года, что поможет сократить срок его возврата с двух месяцев до 12 дней.