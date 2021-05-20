Мюнхен, Германия, , 16:44 — REGNUM 32-летний таранный форвард мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Польши Роберт Левандовски хочет продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». Об этом 20 мая сообщила британская газета Daily Mail. Контракт Роберта с «Баварией» истекает 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Роберт Левандовски принял участие в 28-ми матчах, в которых забил сорок мячей и отдал семь голевых передач. В рамках Лиги Чемпионов на счету форварда пять голов в шести играх.

Роберт Левандовски перешел в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» 1 июля 2014 года на правах свободного агента. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает поляка в 60 миллионов евро.