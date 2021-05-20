Москва, , 16:49 — REGNUM В будущем человек сможет не только смотреть шоу на телевидении, но и тут же участвовать в них. Об этом 20 мая заявил тележурналист Владимир Познер на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Телевидение будущего, я даже не знаю. Я представляю так. В доме одна из стен — это телевизор. И вы, надев некое приспособление не только смотрите программу, но и можете войти в него и участвовать», — сказал Познер.

При этом он высказал мнение, что телевидение не исчезнет из-за развития новых технологий.

«У телевидения есть одно основное преимущество перед другими СМИ: телевизор дает возможность видеть то, что происходит в тот самый момент, когда это происходит», — отметил журналист.

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