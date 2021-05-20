Нью-Дели, , 17:23 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 276 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 мая сообщает CNN со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 276 110 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 25 772 440.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 3874 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 287 122.

Напомним, 19 мая Индия обновила суточный рекорд по смертности от COVID-19 — было выявлено более 4500 смертей. Количество летальных исходов в стране ежедневно превышает 3 тыс. начиная с 28 апреля. При этом уточняется, что на данный момент в Индии распределено 186,9 млн доз вакцины от COVID-19.