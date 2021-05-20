Вашингтон, , 16:47 — REGNUM Американская актриса палестинского происхождения Белла Хадид подверглась критике за высказывания относительно конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает издание Peopletalk.

По данным издания, модель посетила один из митингов в поддержку палестинцев. Хадид опубликовала фотографии в своём Instagram-аккаунте, на которых позирует с флагом Палестины. «Так чувствует моё сердце… Быть рядом с множеством красивых, умных, уважающих, любящих, добрых и щедрых палестинцев в одном месте… Это ощущение единого целого! Мы редкая порода!» — подписала она серию снимков и роликов.

https://www.instagram.com/p/CO6y8kotR8d/

Эти публикации не оценили жители Израиля. Они обвинили модель в ненависти к евреям.

Ранее пользователи Сети требовали «отменить» израильскую актрису Галь Гадот. Артистка написала пост о том, что переживает из-за конфликта Израиля и Палестины: «Я молюсь за мирное разрешение конфликта. Я молюсь за лучшие дни».

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