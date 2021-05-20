20 мая 2021 | Время чтения 5 мин

На Украине оценили заявление Владимира Зеленского о том, что он уже стал приговором своему предшественнику Петру Порошенко.

Оксана Переможенко, , 17:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стал «приговором» для своего предшественника Петра Порошенко. Об этом Зеленский заявил 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он много чего, я считаю, сделал очень серьёзного, очень плохого, когда был президентом Украины… Всё это закончится… Это карма… Кроме правоохранительных органов, это карма», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, Порошенко сам не осознаёт, что человек для него — ничто, и это нельзя исправить.

«Я — реальный приговор ему, когда я пошёл в президенты», — подытожил Зеленский.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили читатели телеграм-каналов «VESTI», «OneNews Украина», «Бородатая Бабушка». Также в социальной сети Facebook новость прокомментировали зрители канала «112 Украина». Многие из комментирующих, кто в 2019 году на выборах президента Украины голосовал за Зеленского, считают, что стали жертвами обмана.

«Он его никогда не посадит. Хотел бы, давно бы посадил. Руки коротки», — написал читатель под псевдонимом 2.

«Вообще народ за дебилов держат», — добавила Наталья.

«Толку-то, судя по декларации. Все имущество Петя (Петр Порошенко. — О. П.) уже продал своему сыну, а что не продал, то подарил… А сын кристально чист перед законом…» — отметил Alexandr.

Порошенко и Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это не Зе[ленский] плохой, это люди глупые. Они просто не поняли, что приговор — это была карма, а не Зе. Ну, Петр наказан в том, что не понимает, какой он плохой человек. Зе — философ», — иронизирует Ю.

«Походу, многие не так поняли его слова. «Я ваш приговор», скорее, имелось в виду: ваши действия, Петр Алексеевич, приведут к тому, что я стану президентом. А многие трактовали эти слова так, что словно Зеленский «приговорит» Порошенко. Другими словами, вышеупомянутая фраза имеет двойное значение. Каждый трактовал это по-своему. Вот бы узнать, что имел ввиду в свое время кандидат в президенты…» — пишет Mihail R.

«Эвона как… А что так можно было?.. Да, батенька, народишко у нас тупой, не понял Зе ещё тогда в 2019… Бядааа…» — отметил Kotik Костя.

«Нет пределов для совершенства в нашей стране. «Одаренных» много. Не переживайте вы так. После Зе будет еще интереснее. Если, конечно, страна сохранится. В чем я сомневаюсь», — написала Наталья.

«А, уже? Все, ну теперь нормально, просто надо было раньше хоть по телевизору объявить», — иронизирует Dima Alex.

«Приговоры бывают оправдательными», — добавил Maksym L.

«Ужас, как безграмотно выступает он. Да еще «ыыы», «мммм», мысли пытаются у него. При этом Порошенко, видимо, сильно уже испугался…» — добавил не без иронии Kas Kasat.

«Ну и Цицерон», — шутит Александр С.

«Сажать не будет. Будет ждать кары небесной. У нелоха (имеется ввиду Владимир Зеленский, который в 2019 году во время поездки в Донбасс (на позиции ВСУ) одному из украинских боевиков сказал фразу «Я не лох». — О. П.) новая прогремуха появится. «Карма», — добавила Ксения.

Пётр Порошенко и Владимир Зеленский President.gov.ua

«Я, конечно, культурная барышня, но, похоже, что всё идёт к тому, что сей актёр сейчас просто-напросто испражнится, перед журналистами, дабы окончательно показать своё к нам отношение», — написала Лизанька,.

«Некоторым особям корону хочется поправить лопатой… Есть такое крылатое выражение… А кому именно… Они и сами знают», — пишет AnqelA.

«Ну да, этого мы и ждали. Политическая ответственность. Вместо реального срока для Пети за коррупцию и военные преступления против собственных граждан», — отметил Дмитрий Т.

«Хорош вырок (приговор. — О. П.), когда нужно было протолкнуть закон о продаже земли, друг другу ручки жали и поддерживали», — написала Оксана С.

«Для Порошенко приговор, а для всего народа, кроме Порошенко и ему подобных, — истинная кара», — отметил Владимир Б.

«Выбрали, чтобы не прошел Порошенко, а создается впечатление, что это проект Порошенко беспроигрышный. Жаль. Хотя хочется верить, что ошибаемся», — написала Света Р.

«Ты стал «вироком» (приговором. — О. П.) для всех украинцев, голосовавших за тебя (лишь бы не за пороха (Порошенко. — О. П.), за обещанный мир, за толику надежды на твою, казалось бы, порядочность… Как мы все, украинцы, ошиблись… Тот же Медведчук, Шарий, работники закрытых каналов, заявлявшие о том, что голосовали за тебя… Ты превзошел даже пороха своим цинизмом и жадностью к власти…» — отреагировала Алла Д.

«Как радовались 73%, проголосовавшие за нового президента, обещавшего поломать систему, и даже в страшном сне не могли представить, как и кого он поломает!» — отметила Татьяна Ф.

«Зеленский живёт в воображаемой стране, где есть воображаемое государство и ему, в отличие от реально живущих граждан Украины, не приходится питаться воображаемой едой и ходить в воображаемой одежде», — подытожил Valentin K.

Напомним, фраза Зеленского «Я ваш приговор» прозвучала в 2019 году во время дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. За прошедшие два года ни предшественник Зеленского Порошенко, ни представители его ближайшего окружения не понесли наказания за коррупционные схемы, о которых писали многие украинские средства массовой информации.