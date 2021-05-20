Калуга, 20 мая 2021, 16:49 — REGNUM О реализации в Калужской области комплексных проектов с применением механизма инфраструктурных облигаций, а также проектов арендного жилья и запуска льготной ипотечной программы шёл 20 мая разговор на рабочей встрече в Москве губернатора Владислава Шапши с генеральным директором ДОМ. РФ Виталием Мутко. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства Калужской области.
Акционерное общество «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере, который реализует следующие направления: привлечение инвестиций, повышение качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения федеральных стандартов для выгодного приобретения жилья в ипотеку.
В Калужской области есть несколько территорий, которые могут комплексно застраиваться с использованием инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.
Финансирование инфраструктуры для застраиваемых территорий — лишь одно из направлений совместной работы госкомпании и региональных властей по развитию жилищной сферы Калужской области. Соглашении о сотрудничестве сторон, заключенное в декабре 2020 года, предусматривает возможность запуска льготной ипотечной программы и реализации проектов арендного жилья.
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