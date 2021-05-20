Калуга, 20 мая, 2021, 16:49 — ИА Регнум. О реализации в Калужской области комплексных проектов с применением механизма инфраструктурных облигаций, а также проектов арендного жилья и запуска льготной ипотечной программы шёл 20 мая разговор на рабочей встрече в Москве губернатора Владислава Шапши с генеральным директором ДОМ. РФ Виталием Мутко. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На рабочей встрече губернатора Владислава Шапши с генеральным директором ДОМ. РФ Виталием Мутко.

Акционерное общество «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере, который реализует следующие направления: привлечение инвестиций, повышение качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения федеральных стандартов для выгодного приобретения жилья в ипотеку.

«Реализация совместных программ позволит повысить доступность жилья для жителей области, будет иметь позитивный эффект для экономики региона. Наша общая задача — достижение целей национального развития», — отметил Виталий Мутко.

В Калужской области есть несколько территорий, которые могут комплексно застраиваться с использованием инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.

«Мы изучим опыт применения этого механизма в других регионах. Нужно четко взвесить все наши возможности в этом плане», — сказал Владислав Шапша.

Финансирование инфраструктуры для застраиваемых территорий — лишь одно из направлений совместной работы госкомпании и региональных властей по развитию жилищной сферы Калужской области. Соглашении о сотрудничестве сторон, заключенное в декабре 2020 года, предусматривает возможность запуска льготной ипотечной программы и реализации проектов арендного жилья.

«Мы понимаем, что есть люди, которые даже с учетом минимальной ипотечной ставки не могут улучшить жилищные условия, они не должны выпадать из нашего поля зрения. Доступная аренда может стать решением для этой категории граждан», — отметил калужский губернатор.