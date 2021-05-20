Санкт-Петербург, 20 мая, 2021, 17:11 — ИА Регнум. На участке Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга в течение четырех дней работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет ограничено движение грузовых автомобилей. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дарья Драй ИА REGNUM КАД

Ограничения будут действовать на участке с 60-го по 94-й километр, от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на пересечении с дорогой «Марьино — Ропша» (Ропшинское шоссе).

«В период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), с 2 по 5 июня (включительно) 2021 года, на указанном участке КАД по внутреннему и внешнему кольцу будет введено ограничение движения для автомобилей массой более 3,5 тонн», — сообщает Упрдор.