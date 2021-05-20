Москва, , 16:40 — REGNUM Планы властей РФ повысить пошлины на экспорт черного лома выглядят абсолютно ничем не обоснованными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ могут в два раза увеличить пошлины на экспорт черных металлов.

«Решение повысить пошлины, на мой взгляд, абсолютно ничем не обосновано, — сказал Пальченко. — В этом бизнесе есть три основных игрока: металлургические заводы, переплавляющие лом ЧМ, трейдеры, поставляющиеся лом ЧМ металлургическим заводам, а так же заготовители лома, продающие его трейдерам. По большей части это предприятия малого или среднего бизнеса. К примеру, наша компания, которая занимается промышленной судоразделкой, относится к бизнесу малому. Что произойдёт после повышения экспортных пошлин? Непосредственным плательщиком пошлины будут трейдеры, однако они это будут делать не за свой счёт, а просто снизят цену, по которой скупают лом у ломозаготовителей, на сумму, равную этой пошлине».

То есть, как пояснил Пальченко, решение повысить пошлины ударит по малому и среднему бизнесу в отрасли.

«Данное решение было бы оправдано, если бы российские металлургические заводы страдали от нехватки сырья или от низкой рентабельности переработки лома в прокат. Но этого точно нет. Нашим заводам сырья вполне хватает, а с прибылью у них по факту было все в порядке даже в 2008 и 2014 годах. Так что данное повышение пошлин просто ограбит МСБ отрасли и ничего более», — убежден эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ надо повысить таможенные пошлины на черные и цветные металлы.

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