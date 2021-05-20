Москва, , 16:40 — REGNUM 35-летний российский вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев назвал свой топ игроков прошедшего сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21. Первое место футболист отдал сокоманднику Марио Фернандесу. На второе и третье место соответственно Акинфеев поставил вратаря «Химок» Илью Лантратова и форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

30-летний фланговый защитник ЦСКА и национальной сборной России Марио Фернандес в прошедшем сезоне принял участие в 23-х матчах РПЛ, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей. В составе национальной сборной Фернандес отличился двумя голами в трех играх квалификаций на Чемпионат Мира 2022.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА проявляет интерес к 25-летнему вратарю «Химок» Илье Лантаратову, которого портал transfermarkt оценивает в 1,2 миллиона евро. В 30-ти матчах Российской Премьер-лиги Лантратов пропустил 39 мячей.