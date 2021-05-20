Вашингтон, , 16:38 — REGNUM Летом 2021 года компании Microsoft и Bethesda проведут совместный показ новых игр. Об этом 20 мая сообщает «Игромания».

Глава игровых студийXbox Мэтт Бути подтвердил, что совместная конференция состоится в ближайшие несколько недель. Вероятно, в рамках одного мероприятия студии всё же будут показывать свои игры отдельно — Microsoft не планирует менять собственные методы продвижения Bethesda.

Напомним, в марте 2021 года Microsoft приобрела ZeniMax — материнскую компанию Bethesda Game Studios. Таким образом, некоторые из будущих проектов студии станут эксклюзивами консолей Xbox.

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