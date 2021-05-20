Тайбэй, , 17:17 — REGNUM На Тайване за истекшие сутки зарегистрировали 295 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является одним из наивысших показателей с начала пандемии. Об этом 20 мая сообщает CNN со ссылкой на Главный Центр Эпидемиологии (CECC) острова.

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Отмечается, что 87 случаев были зафиксированы в столице Тайбэй.

С учетом этих данный общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране стало составлять 2 825.

Напомним, что Тайвань, отмеченный на международной арене за то, что успешно справляется с пандемией, в данный момент борется с самой большой вспышкой COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Тайваня приняли решение о вводе временных ограничений на въезд в страну для иностранных граждан. Ограничения вступили в силу с 19 мая, сообщает 17 мая Центр эпидемиологии (CECC) Тайваня.

К данному решению власти пришли после того, как в понедельник, 17 мая, в стране выявили по крайней мере 335 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель в стране с начала пандемии.