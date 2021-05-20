Барселона, Испания, , 16:33 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» намерено вернуть 19-летнего испанского полузащитника «Манчестер Сити» Адриана Бернабе, контракт которого с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. «Сине-гранатовые» хотят подписать игрока после истечения срока контракта. Об этом 20 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Адриан Бернабе перешел в «Манчестер Сити» 1 июня 2018 года из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 2,3 миллиона евро.

В рамках Английкой Премьер-лиги 2 Бернабе принял участие в 14-ти матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и семью голевыми передачами. В рамках основной команды испанец сыграл в одном матче Кубка Английской Лиги.