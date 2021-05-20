Нью-Йорк, США, , 16:33 — REGNUM Известный американский игровой журналист Джейсон Шрайер рассказал, что разработка Starfield ещё далека от завершения. Информацией он поделился 20 мая на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/tomwarren/status/1395359282141478912

Журналист отметил, что разработчики представят Starfield на выставке E3 2021, но не стоит ждать релиза игры в ближайшее время. Эту информацию также подтвердил редактор The Verge Том Уоррен.

Напомним, что Starfield впервые анонсировали ещё в 2018 году. Известно, что игра будет посвящена космическим путешествиям, однако информации о ней пока ещё довольно мало.

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