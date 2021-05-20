Москва, , 16:32 — REGNUM Замглавы департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга РФ Ольга Подкидышева задержана в рамках уголовного дела, сообщает 20 мая РИА Новости.

В Басманный суд поступило ходатайство об аресте чиновницы. Её обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этому же делу задержана и бывший руководитель данного департамент Ольга Колотилова, сейчас работающую помощником губернатора Новгородской области.

Следствие просит арестовать Подкидышеву и Колотилову до 19 июля 2021 года.

Статья, по которой проходят обвиняемые, предусматривает до десяти лет лишения свободы.