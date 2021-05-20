Москва, , 16:42 — REGNUM Журналист Владимир Познер выразил надежду, что в течение десять лет в России с ответственных постов уйдут люди, выросшие в СССР. Об этом он лично заявил 20 мая на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во время мероприятия участники могут задавать вопросы спикерам. Молодая девушка, присутствующая на марафоне, поинтересовалась у тележурналиста, каким он видит Россию через десять лет.

В ответ Познер заявил, что ему хотелось бы чтобы к тому времени ответственные посты в РФ занимали люди, которым сейчас по 18−20 лет. Тем же, кто вырос в период Советского Союза, лучше уйти с должностей, на которых принимают значимые для страны решения.

«Чтобы постепенно люди советские, то есть люди, которые родились в Советском Союзе, ходили в советскую школу, были юными пионерами, комсомольцами, членами КПСС, чтобы эти люди постепенно ушли. Я считаю, что тот факт, что наша страна до сих пор управляется этими людьми, это серьёзная проблема. Это люди, которые были сформированы обществом, которого больше нет. Они попали в новое общество, в новые условия и должны управлять страной своими старыми мозгами. И это не очень хорошо получается», — сказал Познер.

Журналист признался, что хотел бы смены этих людей на ответственных постах молодым поколением. По его мнению, это приведет к позитивным изменениям внутри России, которая станет более демократичной, либеральной и открытой.

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