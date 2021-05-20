Иерусалим, , 16:29 — REGNUM На границе Израиля и Иордании перехвачен вооруженный беспилотник, направленный туда Ираном, заявил 20 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

По его словам, Иран направил этот дрон на территорию Израиля из Ирака или Сирии.

«Два дня назад Иран отправил на израильскую территорию вооруженный БПЛА с территории Ирака или Сирии — вооруженный дрон, который наши ПРО перехватили на границе с Иорданией. И это говорит о многом. Настоящий покровитель терроризма на Ближнем Востоке — это Иран», — сказал Нетаньяху.

По данным израильских военных, в районе Эмек-ха-Мааянот на северо-востоке страны был сбит беспилотник, подлетевший к границе.

Все это произошло на фоне обострения палестинско-израильского конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка на границе Израиля и сектора Газа остается обостренной с 8 мая. С обеих сторон погибло около 250 человек, ранены боле 1,7 тыс. человек.

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