Владимир, 20 мая 2021, 16:28 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев принял участие в новом проекте областной детско-юношеской библиотеки и собрал «свою» книжную полку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания, спикер подобрал для неё литературу, которую считает обязательной для прочтения.
Также на полку попали произведения Гюго, Жюля Верна и Конана Дойла, «Солярис» Лемма, романы Драйзера и «Матренин Двор» Солженицына.
Проект «Книжная полка» родился совсем недавно стартовал в детско-юношеской областной библиотеке в марте. Свои любимые книги читателям представила директор департамента культуры Алиса Бирюкова. Затем появились полка от коллектива областного кукольного театра.
Каждый читатель может прийти и взять с «авторской» полки книгу со специальной закладкой. По словам сотрудников библиотеки, у посетителей такие полки вызывают особый интерес. В конце года планируется большой книжный праздник. Самых активных читателей, которых определят по числу собранных закладок, поощрят подарками.