Владимир, , 16:28 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев принял участие в новом проекте областной детско-юношеской библиотеки и собрал «свою» книжную полку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания, спикер подобрал для неё литературу, которую считает обязательной для прочтения.

«Конечно, Пушкин. Весь. Шекспир — он вечный. Русская классика: Крылов, Гоголь, Толстой. В школе из «Войны и мира» читал только войну. Мир пропускал. Понимание всей глубины этой книги пришло позже. Она о том, что мир всегда побеждает войну, а правда и добро — ложь и ненависть. Булгаков «Мастер и Маргарита». Я считаю эту книгу, пожалуй, лучшим, что написано о любви», — рассказал Киселев.

Также на полку попали произведения Гюго, Жюля Верна и Конана Дойла, «Солярис» Лемма, романы Драйзера и «Матренин Двор» Солженицына.

«Я всегда любил книги. Прочитал огромное количество, наверное, тысячи, никогда не считал. С детства люблю фантастику, но хорошую, глубокую, ту, над которой надо думать. Чтение помогает мыслить. В отличие от кино, где герои и действия уже воплощены в реальность сценарием, режиссером и конкретными артистами, книга позволяет додумывать, фантазировать и развивать процесс творческого мышления», — отметил Владимир Киселев.

Проект «Книжная полка» родился совсем недавно стартовал в детско-юношеской областной библиотеке в марте. Свои любимые книги читателям представила директор департамента культуры Алиса Бирюкова. Затем появились полка от коллектива областного кукольного театра.

Каждый читатель может прийти и взять с «авторской» полки книгу со специальной закладкой. По словам сотрудников библиотеки, у посетителей такие полки вызывают особый интерес. В конце года планируется большой книжный праздник. Самых активных читателей, которых определят по числу собранных закладок, поощрят подарками.