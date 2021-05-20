Москва, , 16:27 — REGNUM Министерство здравоохранения Никарагуа одобрило применение российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» для вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщили 20 мая в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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Генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев напомнил, что в феврале в Никарагуа уже была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина «Спутник V» и в настоящее время данный препарат применяется для защиты населения страны.

«Регистрация вакцины «Спутник Лайт» увеличит количество доступных стране инструментов для борьбы с коронавирусом и позволит ускорить кампанию по вакцинации граждан», — отметил глава РФПИ.

Напомним, облегчённая вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована Министерством здравоохранения России 6 мая 2021 года. По данным РФПИ, эффективность препарата составляет 79,4% с 28-го дня после получения прививки.