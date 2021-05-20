Хельсинки, , 16:28 — REGNUM Правительство Финляндии продлило до середины июня ограничения на внешней границе ЕС, а также частичный контроль на внутренних границах. Об этом 20 мая сообщили в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Новые ограничения будут действовать как минимум до 15 июня 2021 года. Правом на въезд в Финляндию пользуются как граждане этой страны, так и иностранцы, имеющие разрешение на пребывании в Финляндии.

«Через внешние границы разрешается возвращение в Финляндию, транзит через аэропорт Хельсинки-Вантаа, а также прочее необходимое движение. Члены семьи граждан Финляндии могут въехать в страну вне зависимости от гражданства», — пояснили в генконсульстве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Финляндии на борту судна из Петербурга обнаружен индийский штамм