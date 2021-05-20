Стокгольм, , 16:25 — REGNUM Продажи симулятора выживания Valheim достигли отметки в 6,8 млн копий. Об этом 20 мая сообщает издание Eurogamer.

Представители конгломерата Embracer Group считают, что на этом рост продаж не закончится. По их прогнозам, до июня 2021 года будет продано ещё около миллиона копий Valheim.

Напомним, Valheim — это приключенческий экшен и симулятор выживания, вдохновлённый скандинавской мифологией. В момент релиза он удерживал первое место по популярности в сервисах Steam и Twitch.

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