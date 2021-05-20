Москва, , 16:26 — REGNUM Рэпер Моргенштерн зарегистрировал новую торговую марку под названием Kaif Security. Об этом 20 мая сообщает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, под этим названием рэпер планирует открыть частное охранное предприятие (ЧОП). Сотрудники организации смогут иметь при себе оружие — гладкоствольное и нарезное.

Ранее Моргенштерн проспорил своему подписчику миллион рублей. Рэпер перевёл деньги фанату, который назвал российских артистов с большим количеством прослушиваний на сервисе Spotify, чем у Моргенштерна.

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