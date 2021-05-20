Токио, , 16:21 — REGNUM Сотни игроков Final Fantasy XIV объединились, чтобы почтить память Кэнтаро Миуры, создателя манги «Берсерк». Об этом 20 мая сообщает издание PC Gamer.

Игроки выбирают персонажей класса Тёмный рыцарь, который очень напоминает героев манги «Берсерк», и втыкают мечи в землю. Сообщается, что на некоторых серверах в ивенте поучаствовало так много человек, что игра не смогла прогрузить их всех сразу.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Кэнтаро Миура скончался в возрасте 54 лет. Причиной смерти мангаки стало острое расслоение аорты

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