Москва, , 07:59 — REGNUM Евгений Александрович Дикопольцев (1921—1943) попал на фронт со студенческой скамьи. Молодой человек учился в Хабаровском пединституте. Там же, на Дальнем Востоке, в запасном полку он освоил специальность связиста.

Евгений Александрович Дикопольцев

Летом 1942 года Дикопольцева отправили на фронт. Под Сталинградом он был награжден медалью «За отвагу». Летом следующего года освобождал Белгород и Харьков, где его ранили.

Осенью сержант, командир отделения роты связи 235-го гвардейского стрелкового полка 81-й гвардейской стрелковой дивизии в 7-й гвардейской армии проявил себя в ходе форсирования Днепра. В ночь с 25 на 26 сентября, выполняя приказ командования, только за 6 часов своего дежурства под непрерывной бомбежкой восстановил 12 обрывов линии связи. Несколько дней спустя, 30 сентября, в бою у села Бородаевка (Верхнеднепровский район Днепропетровской области) от разрывов вражеских снарядов в шести местах была вновь порвана линия связи, что создавало угрозу потери управления, так как противник беспрерывно контратаковал 1-й стрелковый батальон полка, в котором служил Дикопольцев. Тогда гвардии сержант, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, ползком добрался до повреждений и исправил повреждения, тем самым обеспечив связь командира полка с батальоном. За участие в боях 25—30 сентября командование представило Евгения Александровича к званию Героя Советского Союза.

Но сержант не дожил до вручения награды. В боях 16 и 17 октября Дикопольцев двое суток не отходил от линии связи, рвущейся от беспрерывного обстрела неприятельской артиллерией.

17 октября, вновь стягивая поврежденный от разрыва вражеского снаряда кабель, Евгений Александрович был смертельно ранен. Теряя сознание, связист зажал концы провода зубами, чем обеспечил связь…

Через 9 дней был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении гвардии сержанту звания Героя Советского Союза.

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