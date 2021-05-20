Белгород, , 16:23 — REGNUM Систему безопасности начали модернизировать в пяти школах Белгорода. Для входа в образовательные учреждения ученикам и сотрудникам выдадут специальные штрих-коды, сообщили ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе мэрии.

Обновление в ближайшие два года ожидает школы №13, 28, 40, 41 и 45. В учебных заведениях дополнительно к существующей охране монтируют современную систему видеонаблюдения, входы и выходы оборудуют системой «Антипаника» — в случае ЧС можно будет как закрыться в здании, так и покинуть его. В школах №41 и 28 также уже тестируют автоматические ворота, в остальных их предстоит установить. Новшеством станут и терминалы СКУД (система контроля и управления доступом): пройти через них можно будет только при наличии специального штрих-кода.

«С производителями программного обеспечения «Виртуальная школа» мы хотим сделать так, чтобы в приложении учащегося и родителя был штрих-код. Он формируется на основе уникального лицевого счёта, который есть у каждого ученика. Штрих-код может быть на любом носителе: бумаге, карточке, экране смартфона. Детям не нужно иметь ключ доступ, который легко теряется», — пояснил директор МБУ «Научно-методический информационный центр» Алексей Журавлёв.

После периода тестирования и в случае успешных показателей, комплексную модель безопасности планируют распространить на все школы города. Работы ведутся в рамках муниципального проекта «Безопасная школа».