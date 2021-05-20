Москва, , 16:17 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 14 мая составил $593,9 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 7 мая международные резервы страны составляли $590,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $3,3 млрд, или на 0,6%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл преимущественно в результате положительной переоценки.

На начало мая, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $447,41 млрд, специальные права заимствования — $6,98 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,23 млрд, монетарное золото — $130,85 млрд.