Ярославль, , 16:17 — REGNUM В Ярославской области власти планируют активно развивать информационные технологии в сфере ЖКХ. Этот вопрос стал одной из тем общественного обсуждения региональной стратегии развития по направлению «Комфортная и безопасная среда для жизни». Очередная сессия прошла 19 мая в КЗЦ «Миллениум», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обсуждение региональной стратегии развития в Ярославле Yarregion.ru

Создание комфортной для жизни среды сегодня во многом зависит от самих людей. Нужна ли во дворе детская площадка, когда покрасить подъезд, как благоустроить двор — эти вопросы жители многоквартирных домов могут решать самостоятельно на общих собраниях. На практике провести такое собрание бывает непросто из-за занятости жильцов или по иным причинам. Сегодня появились новые возможности — общие собрания жителей можно проводить через интернет. Такую возможность предоставляет сайт ГИС ЖКХ.

«Все мы выходим в он-лайн, он позволяет минимизировать контакты и максимально использовать ресурсы, которые нам дает интернет. Это направление получает развитие, у нас в системе ГИС ЖКХ в Ярославской области уже есть два протокола общих собраний, которые прошли этот путь», — рассказал на заседании фокус-группы «Современные технологии в развитии городской среды» директор департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Давид Бараташвили.

Голосование через ГИС ЖКХ имеет ряд несомненных преимуществ. Собрание может проводится в течение месяца. Всё это время жители могут голосовать по вынесенным на обсуждение вопросам. Естественно, это удобнее, чем собирать всех жильцов многоквартирного дома во дворе. Во-вторых, система максимально прозрачна. Личность голосующего определяется через портал Госуслуг, что исключает махинации и подтасовки. С учетом роста пользователей Госуслуг перспективы такого способа очевидны.

Рассказать о первом успешном опыте голосования через портал ГИС ЖКХ департамент госжилнадзора пригласил представителя Управдома Фрунзенского района.

«Действительно, мы получили в этом году важный и полезный опыт онлайн-голосования. Мы предлагали собственникам начать голосовать ещё в 2019 году, но тогда программа была в тестовом режиме. В 2020 году, когда началась история с коронавирусом, особенно актуальными стали удалённые коммуникации. Имея большой опыт голосования и собраний собственников, мы знаем, что по любым вопросам есть активные сторонники и противники, которые нередко не согласны с результатами. А электронное голосование исключает такие ситуации, потому что всё прозрачно. Исключается человеческий фактор», — рассказала представитель Управдома Фрунзенского района Елена Красовская.

Эта практика вызвала большой интерес у представителей других управляющих компаний, председателей ТСЖ и общественников. Хотя возникло и немало вопросов. Как понять, что большинство жильцов дома зарегистрированы на Госуслугах и могут проголосовать удалённо? Пока что это можно выяснить только у самих жителей. Что делать, если кворума нет? Оказывается, часть бюллетеней может ввести в систему инициатор голосования или управляющая компания.

Есть и предложения по совершенствованию самой системы электронного голосования. Например, присылать уведомления о голосовании через портал Госуслуг, чтобы жители всегда были в курсе, какие проблемы обсуждает дом. Прозвучавшие на сессии предложения департамент госжилнадзора Ярославской области пообещал донести до федеральных властей.

Региональные власти планируют шире пропагандировать опыт голосования он-лайн как среди жителей, так и среди управляющих компаний. Так профильный департамент планирует разработать удобную видеоинструкцию по проведению собраний через сайт ГИС ЖКХ.

Все участники обсуждения сошлись на том, что у информационных технологий в сфере ЖКХ большое будущее. Они упрощают решение проблем и позволяют развивать комфортную среду при непосредственном участии самих жителей.