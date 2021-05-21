Москва, , 07:35 — REGNUM Степан Петрович Лоскутов (1911−1942) работал электромонтером на шпагатной фабрике в Карачеве (Брянская область). 2 августа 1941 года он был призван в армию. Служил в звании старшего сержанта командиром стрелкового взвода 857-го стрелкового полка 294-й стрелковой дивизии в 8-й армии, но запомнился всем как опытный снайпер.

Степан Петрович Лоскутов

О его работе лучше всего написал журналист армейской газеты «Ленинский путь» Дмитрий Хренков: «Целый день я ждал возвращения снайпера с позиции. И когда поздно вечером Лоскутов скользнул, наконец, в землянку, я приготовился записывать подробности вылазки. Озябший и проголодавшийся снайпер пообещал, что все расскажет, только чуть подкрепится. Но, поев, он тут же свалился и уснул. Беседа не состоялась. Опасаясь, как бы подобное не повторилось, я в следующий раз напросился ему в напарники. День выдался на редкость холодный. Болото уже подернулось коркой льда. (…) Лежу я промокший и продрогший до костей. (…) Вдруг начали рваться мины. Лоскутов оставался спокойным. Осколок ранил его в руку. Лоскутов не выпустил винтовку. Окоченевший он лежал не шевелясь. Бесчисленное количество раз я писал о снайперах, старался самым добросовестным образом передать их переживания, рассказать об их боевой жизни, полной опасностей и неожиданностей. Но только в этот день я по-настоящему понял, какой выдержкой, каким хладнокровием, терпением и отвагой должен обладать снайпер».

Степан Петрович уничтожил 117 солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1942 года старший сержант был удостоен звания Героя Советского Союза.

Через три дня после объявления Указа снайпера не стало. Лично знавший сержанта начальник политотдела дивизии Алексей Пекленков так вспоминал об обстоятельствах смерти воина: «В январе-марте 1942 года дивизия вела тяжелые наступательные бои южнее станции Мга. В одном из боев Лоскутов был ранен, но с поля боя не ушел, так как немцы предприняли контратаку. Атака была отбита. Он самостоятельно добрался до полкового медпункта. Раненых в этот день было много. В первую очередь отправляли тяжелораненых. Из-за скромности своей не сказал, что он Герой Советского Союза. Очередь его подошла только через десять часов. В медсанбате, на третий день, Степан Петрович умер».

К сожалению, лишь в 1964 году вдова Степана Петровича получила Грамоту Героя. А в 2002 году, дочери Лоскутова, прислали справку, что ее отец был также награжден медалью «За боевые заслуги».

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