Бишкек, , 16:13 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Азамата Дыйканбаева от должности заместителя председателя кабинета министров и министра цифрового развития. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства сегодня, 20 мая.

Отметим, что ранее спецслужбы республики задержали Дыйканбаева по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере у представителя китайской компании, реализующей второй этап проекта «Безопасный город».

Вместо него на пост вице-премьер-министра и главы министерства цифрового развития назначен 34-летний Дастан Догоев, который возглавлял госкомитет информационных технологий и связи Киргизии в период с 30 мая 2019 года по 16 июня 2020 года.