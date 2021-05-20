Кемерово, , 16:11 — REGNUM В Кемеровской области начата доследственная проверка по сообщению о том, что многодетная семья, 20 лет стоявшая в очереди на получение льготного жилья, исчезла из списков очередников. Об этом сообщило региональное управление СКР.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в Топкинском муниципальном округе проживает многодетная семья, которая 20 лет стояла в очереди на получение льготного жилья. Однако в 2020 году они узнали, что из списков очередников их фамилия исчезла. Сотрудники администрации поясняют, что произошло это после того, как Топкинский район получил статус муниципального округа», — уточнили в ведомстве.