Вашингтон, , 16:11 — REGNUM Американская модель и актриса Кайя Гербер подтвердила свой роман с актёром Джейкобом Элорди. Об этом 20 мая сообщает издание Elle Girl.

По данным издания, модель рассказала о том, что Элорди помогает ей в обучении актёрскому мастерству. «Он очень опытный человек, учился в театральной школе и делится со мной знаниями, которых у меня нет. Однажды я его предупредила, что буду использовать его как ресурс, и он согласился», — призналась Гербер.

Ранее Джейкоб Элорди встречался с актрисой и певицей Зендаей. Бывшие возлюбленные вместе снимались в сериале «Эйфория».

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