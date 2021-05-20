Скопье, , 16:09 — REGNUM Будущее отношений с Россией важно для Северной Македонии, несмотря на высылку из республики российского дипломата, сообщил 20 мая журналистам македонский министр иностранных дел Буяр Османи.

Османи «Мы рассчитываем на то, что высылка российского дипломата не повлияет на наши отношения с Россией».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая Скопье объявило о высылке российского дипломата: представителю дипмиссии дали неделю, чтобы покинуть республику. Москва пообещала ответные меры.

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