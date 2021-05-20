Скопье, 20 мая 2021, 16:09 — REGNUM Будущее отношений с Россией важно для Северной Македонии, несмотря на высылку из республики российского дипломата, сообщил 20 мая журналистам македонский министр иностранных дел Буяр Османи.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая Скопье объявило о высылке российского дипломата: представителю дипмиссии дали неделю, чтобы покинуть республику. Москва пообещала ответные меры.
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