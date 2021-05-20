Улан-Батор, , 16:08 — REGNUM 97% или 926 777 жителей столицы Монголии к 20 мая получили первую дозу вакцины от коронавируса, а 53,4% или 509 502 жителей полностью вакцинированы. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Монголии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

0,45% жителей монгольской столицы, которые получили первую дозу вакцины, заболели коронавирусом после вакцинации, доля заболевших среди полностью вакцинированных жителей находится на низком уровне.

«В большинстве случаев, люди заболели в течение 14 дней после получения первой дозы вакцины от коронавируса. Почти нет случаев заражения среди людей, у которых прошло 21 дней после второй дозы», — отметил пресс-секретарь Министерства здравоохранения.

Массовая вакцинация в Монголии началась 24 февраля и за этот период более 1,8 млн жителей страны получили первую дозу, а 685 189 человек — обе дозы. Страна планирует вакцинировать все совершеннолетнее население, что составляет 2 067 292 человек. На 18 мая Монголия находится на третьем месте в списке стран лидирующих по вакцинации. Власти Монголии стимулируют население к вакцинации. С 5 мая все жители, получившие обе дозы вакцины получат 50 000 тугриков (примерно 1426 рублей). Для полностью вакцинированных жителей открыты бассейны, кофейни и торговые центры.

Отметим, в Монголии общее количество заражения коронавирусом составляет 50 618. За минувшие сутки выявлено 519 случаев COVID-19, за сутки умерли 8 пациентов, таким образом за всё время пандемии умерли 247 пациентов.