Москва, , 16:07 — REGNUM Оказание онкологической помощи не может уйти на второй план, однако в пандемию следовать этому принципу было непросто, сообщил 20 мая мэр Москвы Сергей Собянин на Московском онкологическом форуме.

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«В условиях пандемии, казалось бы, все остальные направления и оказание плановой помощи должны уйти на второй план. Но онкологическая помощь не может быть отсрочена ни на день, ни на месяц, ни на год. Это невозможно», — цитирует мэра сайт правительства Москвы.

Собянин рассказал, что для онкобольного каждый час необходимо интенсивно использовать, выявлять болезнь на ранней стадии, лечить и реабилитировать пациента.

«Но в условиях пандемии оказалось это непростой задачей», — заметил он.

Мэр Москвы пояснил, что в условиях распространения коронавируса в столице, параллельно основной системе здравоохранения, была создана отдельная медицинская отрасль — борьбы с COVID-19. Она позволило оказывать экстренную и плановую помощь остальным пациентам.

«И в первую очередь это коснулось онкологической помощи», — подчеркнул Собянин.