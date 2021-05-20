Уфа, , 16:12 — REGNUM Первая партия вакцины от COVID-19 «КовиВак» в количестве 2340 доз, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, поступила в Башкирию. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Сообщается, в отличие от двух других вакцин «ЭпиВакКороны» и «Гам-КОВИД-Вак» вакцина центра им. Чумакова содержит вирус, а не его фрагменты.

«При этом сам вирус деактивирован, то есть обезврежен и безопасен для человека (препарат содержит действующее вещество антиген инактивированного коронавируса SARS-CoV-2 не менее 3 мкг). Это классическая инактивированная цельновирионная вакцина (на основе «убитого» целого коронавируса, это классический тип вакцин, масштабно производимых и используемых еще с прошлого века)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что вакцину нужно хранить при температуре от 2 до 8 °C. Она должна вводиться два раза с интервалом в две недели.

По информации республиканского минздрава, данная вакцина официально была зарегистрирована в феврале текущего года. Ее начали поставлять в субъекты РФ с конца марта 2021 года. В настоящий момент уже произведено 70 тысяч доз этой вакцины.

Сообщается, что в Башкирию всего поступило 384 034 дозы вакцины от COVID-19. Таким образом, в республике имеется в наличии все три вида зарегистрированных российских вакцин от этой инфекции.