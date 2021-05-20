Москва, , 16:07 — REGNUM Московские власти вместо того, чтобы признать неэффективность оптимизации столичного здравоохранения, пытаются переложить ответственность на самих горожан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Так он прокомментировал инициативу вице-мэра Москвы Анастасии Раковой финансово наказывать тех граждан, которые не хотят «заниматься своим здоровьем».

«Это какая-то социал-дарвинистская позиция! — возмутился Комолов. — Проблема здоровья наших соотечественников не в том, что они не хотят о нем заботиться, а в том, что эта область зачастую является совершенно недоступной для среднестатистического гражданина. Дело в том, что в силу коммерциализации здравоохранения возможности получить квалифицированную помощь в достаточном объеме ограничены. И при этом предлагается штрафовать людей за нездоровый образ жизни? Или за то, что он не вовремя обратился к врачу?»

Тогда, как полагает эксперт, надо создать условия для того, чтобы обращение к врачу не было связано с двухнедельной очередью к терапевту, а потом еще и с двухнедельной очередью к специалисту.

«Так что это заявление чиновницы — это попытка переложить с больной головы на здоровую. И вместо того, чтобы признать неэффективность медицинской реформы в Москве после оптимизации, проблему пытаются перенести на самих граждан», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил о том, что московские разрушители здравоохранения теперь вознамерились карать граждан РФ, которые лишены возможности заботиться о своем здоровье.

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