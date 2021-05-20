Шерегеш, Кемеровская область, , 16:05 — REGNUM Совместными усилиями Кузбасс и ВЭБ. РФ планируют развивать всесезонный туристический кластер горнолыжного курорта «Шерегеш». Для этого будет создана инфраструктура для размещения, отдыха, и занятий спортом. Об этом во время совещания в Центре опережающей профессиональной подготовки договорились губернатор региона Сергей Цивилёв и председатель корпорации Игорь Шувалов.Официальный телеграм-канал «Цивилев. Live» отмечает, что посещаемость курорта может возрасти на 250 тысяч туристов ежегодно, что позволит создать дополнительные рабочие места.

Также запланировано строительство локального аэропорта в 7 км от будущего туристического кластера. Инвестиции составят около 14 млрд рублей.

Напомним, что сегодня, 20 мая, в Кузбасс прибыла бизнес-миссия во главе с Игорем Шуваловым.