Москва, , 16:05 — REGNUM Большинство заключенных в России едва ли обладают достаточной квалификацией для того, чтобы заместить трудовых мигрантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал соответствующую идею ФСИН.

«Это предложение мне кажется сомнительным. Да, заключенных в России много, но это все-таки люди по большей части без той квалификации, которая необходима, например, в строительстве, где используется труд мигрантов, — сказал Комолов. — И трудно предположить, чтобы алкоголик, зарезавший в поножовщине своего собутыльника, вдруг стал хорошим каменщиком и начал приносить общественную пользу. А если мы говорим о мигрантах, то они, работая на российских стройках, эту квалификацию приобретают и тем самым являются рабочей силой более высокой производительности. Вопрос в том, кто будет обучать российских заключенных тем профессиям, которые необходимы российской экономике. Я думаю, что это маловероятно и государство едва ли станет этим заниматься».

Ну, а использование заключенных просто в качестве чернорабочих проблему трудовой миграции, как полагает Комолов, принципиально не решит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее социолог Борис Кагарлицкий заявил, что есть большие сомнения в том, что подневольный труд заключенных даст такую же производительность, как труд иностранных граждан, прибывших в Россию на заработки.

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