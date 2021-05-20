Анкара, , 17:16 — REGNUM Министр окружающей среды и урбанизма Мурат Курум на пресс-конференции 20 мая рассказал о работе, проделанной в прибрежной и морской зоне очистки с применением принципа «нулевых отходов». Курум отметил, что «благодаря экологическим инвестициям Турция поддерживает качество воды в турецких морях и улучшает его с каждым годом». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Таким образом, количество чистых пляжей, быстро будет расти в июле. Как? Мы собрали 85 тысяч тонн морского мусора благодаря программе «нулевые отходы», — сообщил он.

Министр заявил, что учреждение не оставило ни одного судна без отходов с 163 объектами приема отходов, а также рассказал о работе системы отслеживания отходов.

«Мы отслеживаем корабли 24/7 с помощью наших систем отслеживания отходов. Мы мгновенно вмешиваемся в возможное загрязнение и несчастные случаи с 364 прибрежных объектов», — подчеркнул он.