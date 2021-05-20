Джакарта, , 16:04 — REGNUM В Индонезии зарегистрировали 27 случаев смерти после инъекции китайской вакцины Sinovac против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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В специальном комитете отметили, что гибель людей произошла из-за сопутствующих заболеваний.

По данным комитета, из 27 человек 10 погибли из-за COVID-19, 14 человек — из-за сердца и кровеносных сосудов, у других граждан были нарушения функции почек и сахарный диабет.

Как сообщало ИА REGNUM, особый отряд по борьбе с терроризмом будет развернут в индонезийской провинции Западное Папуа.

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