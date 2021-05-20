Москва, , 16:01 — REGNUM К середине торгового дня 20 мая нефтяной рынок теряет в весе. Баррель нефть Brent падает к $65,85 и может отойти к $65,10−65,30, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Основной причиной являются новости о том, что ряд западных стран не против снятия с Ирана части основных санкций, в том числе в нефтяной сфере и нефтехимии.

Это значит, что с каждым днем шансы Ирана вернуться в обойму крупных нефтяных поставщиков растут.

Для сбалансированного непомерными усилиями ОПЕК+ сырьевого рынка это не самая хорошая новость, так как с появлением нового игрока сектор выровнять будет сложнее — спрос не растят одновременно с предложением.

Переговоры с Ираном будут идти до конца мая, поэтому новости с этой стороны только начинают поступать.

Для рынка нефти накануне появился еще один повод продавать. Еженедельный отчет минэнерго США по запасам черного золота отразил рост показателя», — пояснила аналитик.

Читайте также: Обвал нефти Brent к $55 активировали Иран и США