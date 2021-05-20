Москва, , 16:05 — REGNUM Большая часть участников опроса (65%) Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) положительным образом оценивает позиции России в мире, считая, что страна оказывает большое влияние на мировой арене. Это следует из данных опроса 20 мая обнародованных на сайте ВЦИОМ.

«На сегодняшний день позиции России на мировой арене положительно оценивают 65% россиян. Доля скептиков составляет 28%», — отмечается в исследовании.

При этом, как считают 69% респондентов, основой российского влияния является военная мощь, 49%, считают, что этому способствует личный авторитет президента России, 36% — спортивные успехи, 32% — достижения науки и технологий и ещё 28% — культурное наследие.

В то же время 43% участников опроса отмечают, что за последний год влияние России в мире усилилось, 24% считают, что оно уменьшилось и еще 24% — что российское влияние не изменилось.

Вместе с тем, 42% респондентов заявили в ответ на вопрос о том, может ли РФ стать великой державой, что Россия уже великая держава, 28% уверены, что наша страна станет такой в течение 15−20 лет и еще 23% не считают ее таковой.

Уточняется, что опрос был проведен 13 мая среди 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.