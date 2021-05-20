Ярославль, 20 мая, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В Ярославской области 20 мая ожидается гроза и сильный ветер. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Ярославской области.

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«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением слабо укрепленных крыш и конструкций, строительных кранов, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ», — сообщается в экстренном предупреждении МЧС.

Непогода ожидается с 18.00 20 мая до 18.00 21 мая — в это время в области пройдут кратковременные дожди, грозы в отдельных районах, а также усилится ветер — порывы могут достигать 15−17 метров в секунду.

В социальных сетях уже к 15.00 20 мая сообщили о том, что в Ростове прошёл дождь с градом.