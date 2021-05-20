Ростов-на-Дону, , 16:04 — REGNUM Судья Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону уличён в нарушениях при вынесении приговора и получил за это предупреждение, пишет «Право.ру».

Речь идёт об уголовном деле в отношении наркосбытчика и вынесении ему приговора. Ему было назначено 10 лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Многочисленные нарушения были выявлены в ходе рассмотрения апелляционной жалобы стороны защиты, поданной в Ростовский областной суд.

В частности, установлено, что судья Андрей Лиманский нарушил принцип состязательности сторон, затянул сам судебный процесс. Также оказалось, что в протокол заседания были внесены недостоверные сведения, что подтвердила аудиозапись.

Высшая квалификационная коллегия судей вынесла Лиманскому предупреждение.