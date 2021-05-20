20 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Министр культуры и туризма Турции Эрсой заявил, что Россия приветствовала требования Турции относительно возобновления авиасообщения, и сказал: «Однако они потребовали некоторое время, чтобы дать оценку на месте и после принять окончательное решение».

Ариф Асалыоглу, , 17:13 — REGNUM Министр культуры и туризма Турции Эрсой сделал заявление в аэропорту «Внуково» в ходе поездки с официальным представителем президента Ибрагимом Калином в Москву, где они провели встречу с российскими коллегами. Министр Эрсой заявил, что Россия приветствовала требования Турции относительно возобновления авиасообщения, и сказал: «Однако они потребовали некоторое время, чтобы дать оценку на месте и после принять окончательное решение».

Флаги России и Турции En.kremlin.ru

Просьба России дать ей время и запрет на туристические поездки для россиян вызвали разные оценки в турецких социальных сетях.

Эксперт по России Айдын Сезер оценил результат визита министра культуры и туризма в Москву, поделившись ссылками на новости в российских СМИ:

@AydınSezer06: «После контактов министр туризма, представитель Эрдогана Ибрагима Калына и заместитель министра здравоохранения в Москве, куда они направились на частном самолете, появляются сообщения о том, что россияне продлили запрет на полет в Турцию еще на месяц».

Унал Чевикоз, посол в отставке, а ныне член парламента, добавляет:

@UnalCevik: «Россия, видимо, подняла ставки. Еще 2−3 батареи С-400, несколько десятков Су-57 и так далее…»

Пользователь по имени Хусейн Палаз комментирует:

@HseyinPalaz11: «О, мы не должны были сбивать тот самолет! Это была большая ошибка. (имеется ввиду российский бомбардировщик, который Турция сбила на территории Сирии в 2015 году, в результате чего погиб российский пилот — ред.)».

Пользователь по имени Онур критикует результат и позицию правительства:

@Onur04017705: «Мы поехали обсуждать снятие запрета на полеты до 30 мая, и нам сказали, что переговоры прошли успешно. И тут мы узнаем, что они вернулись с запретом на перелеты аж до 30 июня. Лучше бы они не ездили вообще. К счастью, наш президент объявил сегодня о поддержке бизнеса в размере 3000 турецких лир. Русские нам больше не нужны».

Мехмет Нури Эрсой и Михаил Мурашко Twitter.comMehmetNuriErsoy

Микаил Балабан отвечает:

@47brangi: «Русские знают, что Ибрагим Калын — докладчик ЦРУ, было бы лучше, если бы Ибрагим Калын не ездил в Москву. И еще я хотел сказать, что Мевлют Чавушоглу сам стал как русский, от него никакой пользы».

Владелец клиники и экономист Али Хайдар Эльверен поддерживает это сообщение словами:

@ahelveren: «Раз уж они летали на частном самолете, взяли бы с собой на обратном пути несколько туристов и закрыли бы расходы на топливо».

Алин Озинян опубликовал два сообщения, чтобы подчеркнуть, что эта встреча была неудачной для Турции:

@AlinOzinian: «Они сказали: вначале ты купишь новую партию С-400, а потом получишь туристов. Они хотели продлить запрет на полеты, введенный Россией в отношении Турции, до 1 августа. Однако из-за настойчивых возражений турецкой делегации против такого срока Россия согласились пересмотреть свою позицию по этому вопросу 30 июня».

@AlinOzinian: «Турецкая делегация встретилась с российской делегацией во главе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, курирующей эпидемию в России, но запрет на полеты в Турцию не закончился. Турецкая делегация всячески пыталась их уговорить, но им это не удалось. Если бы только Ибрагим Калын сыграл на сазе, возможно, Татьяне это понравилось бы».

Ибрагим Калин Tahirselim2016

Несрин Нас, бывший глава партии «Родина» (Anavatan), отвечает:

@Nesrinnas: «Если бы они (делегация Турции) не приехали бы в Россию, возможно, запрет не продлили бы… Все может быть».

Пользователь по имени Озкан поддерживает это мнение словами:

@ozkan24ekim: «Теперь они ничему не верят, потому что наша страна стала мафиозным государством».

Пользователь по имени Женева Ханым поддерживает эти комментарии:

@cenevrehanım: «То, что они хотели сделать (убедить Российскую Федерацию отменить запрет на авиасообщение), — это хорошее дело, которым они хотят заниматься, но добиться того, чего они хотят на международной арене, не так просто, как сажать, изолировать людей по домам в Турции. Русские сейчас на Балканах, в Турцию они не приедут».