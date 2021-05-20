Екатеринбург, , 16:00 — REGNUM В Свердловской области выписали уже 82 064 пациентов, которые ранее переболели новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По данным структуры на 20 мая 2021 года, за минувшие сутки врачи выписали 115 человек. 19 мая сообщалось о выписке 109 пациентов.

В регионе лежит в тяжёлом состоянии 251 пациент с COVID-19 (129 — в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая 87 — на ИВЛ), а 1426 человека няходятся в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили более 3,3 тыс. смертей от новой коронавирусной инфекции.

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