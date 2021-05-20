Сухум, , 16:03 — REGNUM Действующий президент Абхазии Аслан Бжания не совершал на своём посту действий, из-за которых нужно уходить в отставку. Об этом говорится в заявлении пропрезидентской партии «Айтайра».

Заявление было сделано в ответ на конференцию, которую 19 мая провели представители общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа». Они обвинили Бжанию в том, что он якобы наносит «непоправимый ущерб» национальной безопасности, и призвали его уйти в отставку.

«Нет ни одного факта проявления главой государства «шаткости во внешней политике, которая истолкована в Грузии как наша слабость и готовность сдать свою независимость». Ни о каком заигрывании с врагом нет, и не может быть речи», — говорится в заявлении от «Айтайра».

Авторы обращения предположили, что члены «Аруаа» сделали заявление вследствие «эмоциональных всплесков». Также в проправительственной партии призвали оппозиционеров представить доказательства предъявленных обвинений.

Напомним, представители оппозиции в Абхазии обвиняют Бжанию в намерении сделать уступки Грузии из-за его заявлений, что необходимо организовать торговые отношения между грузинскими и азербайджанскими предпринимателями.

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