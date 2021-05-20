Нур-Султан, , 15:55 — REGNUM По итогам января—апреля 2021 года на предприятиях Казахстана в результате несчастных случаев пострадали 462 человека, погибли — 59. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения республики.

Высокий уровень травматизма наблюдается в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Кустанайской областях. Среди отраслей по травматизму лидируют предприятия горно-металлургического комплекса и строительные организации.

Напомним, в 2020 года на предприятиях Казахстана пострадали 1503 человек, погибли — 208 человек, что на 15,5% больше, чем в 2019 году. 30 декабря 2020 года на подземном руднике «Актюбинская медная компания» погибли четыре человек.