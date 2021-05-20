Москва, , 15:55 — REGNUM Российский рубль продолжает двигаться в противоположном логике направлении, то есть расти, с начла недели и сегодня, 20 мая, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США на Московской бирже снижается к 73,61 руб. и может торговаться в пределах 73,50−74,50 руб., пока инвесторы заняты своей игрой с множеством неизвестных.

Евро стоит 89,77 руб., волатильность тут немного нарастает, но пара евро/рубль пока останется в диапазоне 89,70−90,50 руб.

Рубль продолжает игнорировать внешний фон и сырьевой фактор, что выглядит необычно и местами пугающе.

Баррель нефти марки Brent дешевеет к $65,81 на фоне иранских новостей, что вполне логично: если на сырьевом рынке появится новый игрок, то баланс спроса и предложения сместится. Это плохая новость для рынка нефти, и он ее очень тщательно отыгрывает.

Рубль — валюта сырьевой экономики при этом почти не шевелится, хотя должна бы дешеветь синхронно с базовым активом.

Это наводит на мысль о том, что в российской валютной секции продолжается реализация стратегических интересов, в силу которых рубль и держат на месте.

В России начинается традиционный налоговый период, внутри которого рубль обычно получает дополнительную поддержку, но без сырьевого фактора это работает почти незаметно», — пояснила аналитик.

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